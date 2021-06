Ökonom Felbermayr: "Die USA wachsen Europa geradezu davon"

Wo steht Österreichs Wirtschaft im Ausklang der Corona-Pandemie und wie wird es weitergehen, fragte sich Moderatorin Corinna Milborn im Verbund-Energiefrühstück am Dienstagmorgen.

Große Ungleichheit

„Die Wirtschaft brummt überraschend stark, aber es gibt eine große Heterogenität in der EU und im transatlantischen Vergleich“, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und zukünftiger Chef des Wifo.

Im Vergleich zu den USA weise Europa eine relativ schwache Dynamik auf, die USA „wachsen uns geradezu davon“, so Felbermayr. Ein Grund dafür sei, dass US-Präsident Joe Biden mit einem riesigen Investitionsprogramm die US-Wirtschaft ankurble und dafür eine Neuverschuldung in Höhe von 30 Prozent des BIP in Kauf nehme. Europa sei hier viel konservativer unterwegs.