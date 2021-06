Außenhandel soll bis 2022 wieder Vorkrisenniveau erreichen

Exportförderung verlängert

Um die Exporte anzukurbeln und neue Märkte zu erschließen, gab Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck die Verlängerung der Exportförderung "Go International" in Höhe von 25,6 Mio. Euro bis 2023 bekannt. Sie verwies darauf, dass jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich vom Export abhänge, was aber noch nicht allen Österreichern bewusst sei. Ihr erste Auslandsreise werde sie am 13. Jul in die Schweiz führen. Trotz Lockdown und Reisebeschränkungen konnten im Corona-Jahr 2020 sowohl die Exporte nach als auch die Importe aus der Schweiz nach Österreich zulegen.