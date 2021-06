Corona in China: Viertgrößter Containerhafen der Welt wieder offen

Zu den Unternehmen, die ihre Waren und Zulieferteile aus China über Yantian in alle Welt exportieren, gehören unter anderem Amazon, Walmart oder Tesla.

Schlimmer als Suez

Durch die Verzögerung ist nun ein Rückstau entstanden, der sich auf die internationale Schifffahrt auswirkt. Erst nach und nach können die Hafenarbeiter zurück an ihre Arbeitsplätze.

In der Zwischenzeit aber haben sich Schiffe und ihre Ladungen im Hafen gestapelt. Zuletzt lagen dort mehr als 80 Frachter für Wochen auf Reede.

Die Lage an einem der Flaschenhälse des Welthandels erinnert Experten an die Situation im Suezkanal, wo im März das Containerschiff Ever Given tagelang die Fahrtrinne und damit Importe aus Asien blockierte, weil es sich quergestellt hatte.