Wegen Corona in Südchina: Ein Mega-Stau lähmt den Welthandel

"Ein großes Problem"

„Es gibt in Yantian ein großes Problem“, warnte Rolf Habben, Chef des Transportriesen Hapag-Lloyd am Montag in Hamburg bei einer Pressekonferenz.

Laut Habben werde sich in der kommenden Woche entscheiden, ob sich Yantian zu einer internationalen Krise in der globalen Schifffahrtslogistik auswachse.

Aufgrund der Dauer und der Bedeutung von Yantian sei die dort gedrosselte Abfertigung eine viel größere Unterbrechung und Gefahr für den Welthandel als jene durch die Ever Given im Suezkanal, so Experten.

Alexander Klacska, Chef der WKÖ-Bundessparte Transport und Verkehr, zum KURIER. „Das Problem mit der Ever Given war letztendlich überschau- und kontrollierbar.“ Der aktuelle Engpass aber sei noch nicht abzuschätzen