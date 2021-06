Weltwirtschaft soll heuer um 5,6 Prozent wachsen

Die Weltbank hebt angesichts der US-Konjunkturprogramme und der starken wirtschaftlichen Erholung Chinas ihre Prognose für das globale Wachstum an. Die Weltwirtschaft dürfte heuer um 5,6 Prozent zulegen, wie die Weltbank-Experten am Dienstag in Washington voraussagten.

Das wäre die kräftigste Erholung von einer Rezession seit 80 Jahren. Bisher war sie nur von 4,1 Prozent ausgegangen, nachdem die Coronakrise 2020 zu einem Einbruch von 3,5 Prozent geführt hatte.

"Dieser Aufschwung ist ungleichmäßig und spiegelt größtenteils eine starke Erholung in einigen großen Volkswirtschaften wider", warnte die Weltbank in ihrem Bericht. Viele Schwellen- und Entwicklungsländer kämpften immer noch mit vielen Corona-Neuinfektionen, Hindernissen bei der Impfung und dem Entzug staatlicher Hilfen.

Europa hinter China und den USA

Die Weltbank hob ihre Prognose für das Wachstum der US-Wirtschaft von 5,5 auf 6,8 Prozent an. Das wäre das größte Plus seit 1984. Die Aufwärtskorrektur gehe im Wesentlichen auf die billionenschweren Konjunkturhilfen zurück, die sie als "beispiellos in Friedenszeiten" bezeichnet.

Die Erwartungen für die Eurozone wurden von 3,6 auf 4,2 Prozent heraufgesetzt, die Prognose für China von 7,9 auf 8,5 Prozent. 2022 soll die Weltwirtschaft um 4,3 Prozent zulegen, 2023 dann um 3,1 Prozent.