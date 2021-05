Konjunktur kommt laut Wifo-Bericht in Schwung

Während in China und den USA die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2021 schon gestiegen ist, war sie in der Eurozone niedriger als im Vorquartal. Aber auch in Europa mehren sich die Anzeichen für eine Erholung, und in Österreich sind die Unternehmen schon deutlich optimistischer als zuletzt, hier legte die Wirtschaftsleistung sogar leicht zu, schreibt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in seinem aktuellen Konjunkturbericht.

"Die seit Jahresbeginn beobachtbare Erholung des Unternehmens- und Konsumentenvertrauens gewann im April deutlich an Dynamik", sagt die Autorin des aktuellen Konjunkturberichts, Sandra Bilek-Steindl.

Mit der weltweiten Erholung, ausgehend von China und asiatischen Schwellenländern, stiegen auch die Rohstoffpreise wieder an: Im Vorjahresvergleich betrug der Anstieg gegenüber dem langjährigen Tiefststand von April 2020 auf Euro-Basis 116 Prozent, gegenüber März 2021 verlor das Wachstum an Schwung.