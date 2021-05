Rohstoffe aus Erzberg und Koralpe statt aus China?

Angesichts der globalen Lieferengpässe bei Industrie-und Edelmetallen wird in der EU der Ruf nach mehr regionaler Rohstoffversorgung lauter. Schon im Vorjahr wurde ein eigener Aktionsplan zur Versorgung mit kritischen Rohstoffen verabschiedet.

Was abgebaut wird

In Österreich spielt der Erzberg die Hauptrolle. Eisenerz macht mit etwa 85 Prozent den Großteil der in Österreich gewonnenen Metalle aus. Etwa 15 Prozent entfallen auf Wolframerz, das für die Herstellung von Werkzeugen und Legierungen verwendet wird. Die seit mehr als 40 Jahren betriebene Wolfram-Lagerstätte in Mittersill (Salzburg) ist eine der wichtigsten in Europa und liegt tief im Gebirgsmassiv am Felbertauern. Der Erzgehalt ist zwar nicht so groß wie jener der Lagerstätten in China, jedoch haben steigende Preise die Wirtschaftlichkeit zuletzt wieder erhöht.

Andere wichtige Industriemetalle wie Kupfer und Aluminium werden in Österreich nicht mehr abgebaut, sondern ausschließlich durch Recycling gewonnen. Das hat auch den Vorteil, dass Energieeinsatz und Kosten dabei wesentlich niedriger sind, als bei der Primärgewinnung. „Der Abbau von Kupfer macht in Österreich wirtschaftlich keinen Sinn“, sagt Roman Stiftner, Geschäftsführer des Fachverbandes Bergwerke und Stahl in der Wirtschaftskammer (WKO).