Holz fehlt: „Firmen könnten im Herbst stillstehen“

Die Leimholzpreise sind pro Kubikmeter um 200 Euro angestiegen, die Lieferzeiten betragen mindestens zehn Wochen. „Bei Holzfaserplatten gibt es keine Lieferung mehr vor Ende September“, sagt der Unternehmer im KURIER-Gespräch.

"Wenn es so weitergeht, werden Firmen stillstehen"

Die Firma mit zwölf Mitarbeitern existiere zwar schon seit 1961, doch so eine Situation habe es noch nicht gegeben, meint Fürst. Die Preiserhöhungen. so der Unternehmer, können von einer Woche zur nächsten zehn bis fünfzehn Prozent ausmachen. „Wenn es so weitergeht, werden am Ende des Jahres einige Firmen stillstehen, weil kein Material mehr zu bekommen ist“, meint Fürst. Viele Produktionsbetriebe seien im Verzug – aufgrund von Kurzarbeit und der hohen Nachfrage.