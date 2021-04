Abendschule in Oberpullendorf: HAK-Matura mit 58 Jahren

In der Handelsakademie Oberpullendorf gehen auch abends nicht die Lichter aus. Zu später Stunde wird noch die Schulbank gedrückt. Die Schüler sind dem Jugendalter schon (längst) entwachsen: Seit 2008 gibt es die Abendschule für Erwachsene. „Es ist die einzige Ausbildungsmöglichkeit im Burgenland, um kostenlos die HAK-Matura absolvieren zu können“, sagt Studienkoordinator Professor Norbert Liebentritt.

Gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, wo die Arbeitslosenzahlen steigen, sieht der Lehrer in dem Angebot eine gute Gelegenheit, um die Chancen am Arbeitsmarkt zu steigern. Egal ob für Arbeitslose, Schulabbrecher, Berufstätige oder Quereinsteiger – die Ausbildung samt Lehrbüchern sei für alle Interessenten kostenlos. Ein Einstieg steht jedem ab dem 17. Lebensjahr offen.