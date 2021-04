„Anschlussdenkmal“ der Nazis wird zum Denk- und Lernort umgestaltet

Neugestaltung

Dieser zitiert die ursprünglich im „Anschlussdenkmal“ befindlichen Stelen mit Feuerschalen. „Diese Pylonen werden auf vier reduziert und in anderen Proportionen im Freiraum vor dem Denkmal platziert“, schildert Lehner. Die Säulen sollen die Basisinformationen zur Geschichte des Denkmals vom Bau bis in die Gegenwart enthalten. „Mittels QR-Codes wird man weiterführende Texte im Internet abrufen können, diese werden in Deutsch, Englisch, Ungarisch und Romanes angeboten“, sagt Lehner.

Die Historikerin Ursula Mindler-Steiner leitet den wissenschaftlichen Teil des Projekts. Neben Recherchearbeit wurden auch die Bürger der Gemeinde befragt. „Wir baten die Bewohner, ihre eigenen Erinnerungen zum Anschlussdenkmal zu erzählen.“ Die Ergebnisse sollen in einem Buch mit dem Titel „Darüber reden“ publiziert werden. Zusätzlich wurde auch Informations- und Unterrichtsmaterial für verschiedene Schulstufen erstellt. In den kommenden zwei Jahren soll das Projekt in Oberschützen abgeschlossen sein.Roland Pittner