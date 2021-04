Slow Food Markt: Große Chance für kleine Produzenten

Ihren Status als 1156 erhobene und somit älteste Marktgemeinde des Burgenlands wird Lutzmannsburg im Bezirk Oberpullendorf auch heute gerecht. „Schuld“ daran ist nicht zuletzt der Verein Slow Food, der sich der Förderung der Esskultur, des Genusses und der regionalen Vielfalt der Lebensmittel verschrieben hat.

Als dritter „Slow Food Earth Market“ in Österreich – nach Parndorf und Horn (NÖ) – wurde jener in Lutzmannsburg 2018 gegründet. Auch wenn die Bedingungen dieses Jahr Corona-bedingt nicht die einfachsten sind, so bitten die Veranstalter rund um Kerstin Rohrer heute, Samstag, unter dem Motto „3. Geburtstag … mal anders“, von 9 bis 14 Uhr zum Markt beim Pfarrstadel.