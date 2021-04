Wie man trotz Lockdown zum Genuss kommt

Immer etwas Neues

Mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie, haben sich etliche Wirte mit der neuen Situation arrangiert. „Normalerweise habe ich immer wieder viele Ausflügler, die mit Bussen kommen zu Gast.“ Doch das Geschäft sei jetzt weggefallen. Als Ausgleich lässt sich Monika Gmasz stets etwas Neues einfallen.

Am Karsamstag etwa bietet sie für die Osterjause eine Platte für zwei mit einer Flasche Wein zum Mitnehmen an. Am Ostersonntag stehen geschmorte Lammkeulen und Schnitzel vom Sulmtalerhuhn auf der Speisekarte. Lamm, Huhn und auch Enten zieht die Wirtin nebenbei selbst.