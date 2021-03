Burgenländische Bio-Produkte aus der Backstube Bayer

Seit 1910 gibt es die Familie Bayer als Bäcker in Wolfau. Der Traditionsbetrieb hat vor Kurzem seine neue zertifizierte Bio-Linie präsentiert. In den sechs Filialen, elf Verkaufswägen und zwei Backtrailern gibt es ab April 19 verschiedene Brote und Weckerl in Bioqualität. „Peu à peu haben wir daher im Laufe der Jahre das Unternehmen zunehmend nachhaltiger ausgerichtet“, sagt Bäckermeister Heinz Bayer, der den Betrieb rund um die Jahrtausendwende übernommen hat.