Burgenland: "Bald ist alles ausgebucht"

Nun war die Weite des Landes schon immer ein gutes Argument für einen Urlaub in Pannonien. In Zeiten der Pandemie sind jetzt aber auch plötzlich die kleinen Strukturen zum Vorteil geworden. Schließlich sind über die Hälfte aller touristisch genutzten Betten bei privaten Vermietern zu finden. Und die Nachfrage ist groß, sowohl nach den Kellerstöckl im Südburgenland als auch in den kleinen Pensionen rund um den Neusiedler See.