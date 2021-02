Burgenlands Tourismus will nach Corona zu den Gewinnern zählen

„Der Start war heftig“, sagt Didi Tunkel. Am 1. September 2020 hatte er die Geschäftsführung des Burgenland Tourismus übernommen. Mitten in der Corona-Krise. In den ersten Wochen habe er 171 Termine in 71 Tagen absolviert: „Man glaubt nicht, wie groß dieses kleine Land sein kann und wie viele Persönlichkeiten mit Tourismus zu tun haben.“

Zu den Neuerungen des ersten halben Jahres zählen die mittlerweile bis Oktober verlängerte Corona-Kaskoversicherung für Urlauber und das von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gewünschte Bonusticket. 13.000 dieser Tickets, die für Urlauber ab einem Aufenthalt von drei Nächten einen Rabatt von 75 Euro pro Person vorsehen, wurden bereits verarbeitet. Tunkel hofft nun, dass auch das Bonusticket weiter verlängert wird.

Startklar für die Wiedereröffnung sei die Hotellerie im Land. Mehr noch: Tunkel ist überzeugt, der Tourismus im Burgenland werde zu den Gewinnern der Zeit nach Corona zählen. „Der Kampf um den Inlandsgast ist eröffnet“, sagt er. „Auf die Auslandsgäste brauchen wir uns keine große Hoffnung machen.“