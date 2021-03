Burgenland: Der Boom der bunten Bio-Eier

Die Familie Leeb hat den elterlichen Betrieb in Baumgarten übernommen und ist bereits im Jahr 2000 auf Bio umgestiegen. Die steigende Nachfrage nach Bio-Eiern kann Seniorchef Karl Leeb bestätigen. „Jetzt in der Corona-Zeit merken wir es noch mehr, die Gastronomie kauft eher Bodenhaltungseier, die billiger sind. Die Leute, die zu Hause sind und mehr Zeit zum Kochen haben, kaufen eher hochwertige Bio-Produkte“, sagt Leeb. Die rund 6.000 Legehennen sind in einem 900 Quadratmeter großen Stall untergebracht. Auch eine Außenanlage mit 10 Fläche pro Huhn ist vorhanden. „Uns ist wichtig, dass es unseren Hühnern gut geht und sie genug Platz haben“, erklärt Biobauer Karl Leeb.

Täglich legen seine Biohühner rund 5.400 Eier. Vermarktet werden sie hauptsächlich über einen Zwischenhändler, der diese an Supermärkte vertreibt. Zusätzlich gibt es auch einen Ab-Hof-Verkauf auf Selbstbedienungsbasis – zu jeder Tageszeit. „Ostereier haben wir aber nur auf Bestellung“ sagt Seniorchef Karl Leeb. Er hat die Landwirtschaft an seine beiden Söhne übergeben. Das Futter für die Hühner wird komplett auf den eigenen Feldern produziert. „Wir verarbeiten Sojabohnen gleich zu Futter“, sagt Leeb.