Wifo: Beschäftigung im Mai erstmals wieder über Vorkrisenniveau

Trotz des Gesamtzuwachses in der Beschäftigung sei die Lage am Arbeitsmarkt aber weiter angespannt, so Julia Bock-Schappelwein, Ulrike Huemer und Walter Hyll, die die Studie verfasst haben. Denn nicht in jeder Branche gebe es einen Beschäftigungszuwachs zu sehen.

Kein Grund für Euphorie

Besonders kontaktintensive Sektoren wie Gastronomie oder persönliche Dienstleistungen leiden nach wie vor unter der Krise und können noch nicht an das Vorkrisenniveau anschließen. In der Gastronomie und Beherbergung lag die Beschäftigung im Mai 2021 um 13,4 Prozent unter dem Niveau von 2019. Auch im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung macht das Beschäftigungsminus zum Vorkrisenjahr noch 6,4 Prozent aus.

Andere Sektoren wie Gesundheits- und Sozialwesen (plus 9,3 Prozent im Vergleich zu Mai 2019) oder Information und Kommunikation (plus 8,5 Prozent) bauten dagegen stark Beschäftigte auf. In diesen Bereichen waren Arbeitskräfte in der Krise stark nachgefragt.