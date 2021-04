Ende März waren offiziell 146.000 Menschen beim AMS als langzeitbeschäftigungslos geführt. Um 41.000 mehr als vor einem Jahr – und das ist nur die halbe Wahrheit. Rechnet man jene Arbeitslosen hinzu, die wegen Krankheiten, Reha-Maßnahmen oder Schulungen derzeit nicht vermittelbar sind, sind aktuell 191.000 Menschen längere Zeit auf Jobsuche, immerhin fast 42 Prozent aller Vorgemerkten. Viele davon älter als 50 Jahre. Durch den von der Pandemie am stärksten betroffenen Dienstleistungsbranchen fällt der Anstieg bei den Frauen mit einem Plus von 42 Prozent deutlicher höher aus als bei den Männern mit 38 Prozent. Fast jeder zweite Langzeitbeschäftigungslose lebt in Wien.