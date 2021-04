Die Arbeitenden von Marienthal

Die Arbeitslosen von Marienthal gingen in die Geschichte ein – bzw. die Studie über sie aus den 1930er-Jahren. Seit Herbst 2020 läuft genau dort – nämlich im nö. Gramatneusiedl – wieder eine Studie. Diesmal geht es um die Frage, wie sich Arbeit auf Personen auswirkt, die schon länger als zwölf Monate ohne Job sind und nicht, was Arbeitslosigkeit mit ihnen macht. Die Universitäten Wien und Oxford begleiten das AMS-Modellprojekt MAGMA. Ziel ist es, die Langzeitarbeitslosigkeit in einer Region langfristig auf null zu bringen. „Man muss sich eingestehen, dass es Menschen gibt, die wir nicht in den Arbeitsmarkt integrieren können. Die große Frage: Finanzieren wir Langzeitarbeitslosigkeit oder Arbeit?“, sagt AMS NÖ-Chef Sven Hergovich.