Die Langzeitarbeitslosen von Marienthal: AMS startet Modellprojekt

Mit der Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ setzten Hans Zeisel, Marie Jahoda und Paul Lazarsfeld einen Meilenstein in der empirischen Sozialforschung. Das Forscher-Team untersuchte 1933 die Folgen der Arbeitslosigkeit für 1.300 Arbeiter und Angestellte, die die Ortschaft Marienthal (heute ein Ortsteil von Gramatneusiedl) mit der Schließung der örtlichen Textilfabrik mit voller Wucht getroffen hat.

„Hundert Jahre nach der Marienthal-Studie werden wir Antwort auf die Frage suchen, wie Beschäftigung auf die Menschen und die Gemeinschaft wirkt und ob Langzeitarbeitslosigkeit evidenzbasiert bekämpft werden kann“, erläutert Hergovich.

Grundzüge des Projekts

MAGMA ist auf drei Jahre ausgelegt. 2024 sollen die Studienergebnisse präsentiert werden. Es nehmen alle Personen aus Gramatneusiedl teil, die seit mehr als einem Jahr beim AMS Schwechat arbeitslos vorgemerkt sind. Außerdem auch jene, die in den nächsten drei Jahren die Vormerkdauer von zwölf Monaten erreichen. Es wird mit rund 150 Teilnehmern gerechnet. Ausnahmslos jeder Langzeitarbeitslose in der Gemeinde bekomme ein Wiedereinstiegsangebot, versichert Hergovich. Zusätzliche Arbeitsplätze werden im gemeinnützigen Bereich und in marktwirtschaftlichen Unternehmen geschaffen und finanziert.

Zunächst erarbeiten die Teilnehmer einen persönlichen Perspektivenplan in einem Einstiegskurs. Unternehmen, die bereit sind, neue Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose zu schaffen, werden mit bis zu 100-prozentiger Lohnkostenförderung unterstützt. Die Projektteilnehmer werden auch während eines regulären Dienstverhältnisses vom AMS begleitet, wenn es notwendig ist. Für alle, die keinen Betrieb finden, werden Dienstverhältnisse im gemeinnützigen Bereich geschaffen

Die Forscher der Universität Oxford und der Universität Wien führen begleitend mehrere unabhängige Studien über die ökonomischen, sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen auf Langzeitarbeitslose sowie mögliche Übertragungseffekte auf den Arbeitsmarkt durch.

7,4 Millionen Euro Kosten

Laut Daten des AMS NÖ rechnet sich das Projekt: Die Kosten für ein Jahr Arbeitslosigkeit in Österreich betragen pro Person rund 30.000 Euro (Daten aus 2018). Pro MAGMA-Teilnehmer wird mit Kosten in der Höhe von 29.841,39 Euro jährlich gerechnet.

Die Gesamtkosten für das Projekt MAGMA inklusive der Begleitforschung betragen für den gesamten Projektzeitraum 7,4 Millionen Euro und werden zur Gänze vom AMS NÖ getragen.