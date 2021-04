Arbeitsmarkt: 50.000 Langzeitarbeitslose sollen reintegriert werden

Der Recovery Plan: Österreich hat bei der EU-Kommission Projekte im Umfang von 4,5. Mrd. Euro eingereicht. Über den Wiederaufbaufonds der EU sollen davon 3,5 Mrd. zurückfließen. Neben den Bereichen Ökologisierung und Digitalisierung, ist der Arbeitsmarkt ein besonderer Schwerpunkt.

"In den nächsten Wochen sollen die Voraussetzungen geschaffen werden", sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in der Pressekonferenz nach der Regierungsklausur am Dienstag.