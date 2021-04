Comeback-Plan der Regierung: Für Blümel gibt es "erste Anzeichen der Entspannung"

Österreich bekommt aus der EU-Wiederaufbaufonds der EU (RRF) nach aktuellem Stand rund 3,5 Milliarden Euro.

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, die EU-Ziele im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung nochmals zu übertreffen. In Österreich werden laut aktuellen Planungen 46 Prozent in Klimaschutzmaßnahmen fließen und auch im Bereich Digitalisierung sollen ebenfalls die Ziele deutlich übertroffen werden.

Damit sollen in den kommenden Jahren die österreichische Wirtschaft gestärkt und Arbeitsplätze nachhaltig gesichert werden.

Der überwiegende Teil der Mittel aus der RRF wird in neue, noch nicht budgetierte Maßnahmen fließen. Die RRF ist damit ein wesentlicher Bestandteil am Weg zu mehr Klimaschutz in Österreich und erster wichtiger Schritt für den Comeback-Plan der Österreichischen Bundesregierung.

Finanzminister Blümel macht zu Beginn gleich Hoffnung: „Es gibt erste Anzeichen der Entspannung. Die Konjunktur verbessert sich, die Krise ist aber noch nicht vorbei. Wir müssen den Unternehmen auf den letzten Metern weiter unter die Arme greifen.“