Trenkwalder-Chef: "Sollten Fachkräfte aus Italien und Spanien anwerben"

In welchen Bereichen ist der Fachkräftemangel besonders ausgeprägt?

Also IT-Berufe sind schon seit Jahren Mangelware, das ist nichts Neues. Aber jetzt zieht es sich durch alle Branchen. Vom Hilfsarbeiter über den Facharbeiter bis zum Bilanzbuchhalter. Wir haben überall Mangel, wenn auch vorwiegend in den Industrieregionen. Wir müssen uns aber endlich darum kümmern, den Mangel längerfristig zu bekämpfen.

Was schlagen Sie vor?

Es muss ein Mix aus Maßnahmen im Inland und Ausland sein. Beispiel internationale Rekrutierungen. Hier muss Österreich aktiver beim Anwerben sein. Wobei der Fokus weg von Osteuropa, wo der Markt schon sehr gelichtet ist, mehr nach Südeuropa gelegt werden sollte. In Italien und Spanien ist die Jugendarbeitslosigkeit nach wie vor enorm hoch, wir sollten daher hier mehr qualifizierte Fachkräfte anwerben. Das wurde jahrelang vernachlässigt. Ich kann mir vorstellen, jetzt für den Wintertourismus ein Paket zu schnüren und Mitarbeiterpools in Süd- und Südosteuropa zu rekrutieren.

Die Anwerbung scheitert aber oft an den mangelnden Deutsch-Kenntnissen...

Stimmt, die Sprache ist eine Hürde. Hier braucht es Qualifizierungen. Wir bieten mit Trenkwalder Learning auch Sprachkurse an, in Deutschland in Kooperation mit der Bundesarbeitsagentur. Zum Beispiel sucht ein Wiener Unternehmer einen Bilanz-Buchhalter mit guten Englisch-Kenntnissen. Sind diese bei einem Bewerber nicht vorhanden, qualifizieren wir hier gezielt weiter.

Trenkwalder ist diesbezüglich auch ein wichtiger AMS-Partner. Wie treffen Sie die geplanten AMS-Budgetkürzungen?

Das spüren wir intensiv, weil wir ein enger Kooperationspartner sind und gemeinsame Qualifizierungen durchführen.