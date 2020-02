Trenkwalder will Pflegepersonal aus Georgien holen

Die Realität sind anders aus. Georgien ist mit rund 3,7 Millionen Einwohnern ein kleines Land, verzeichnet aber eine starke Abwanderung. Seit der Unabhängigkeitserklärung 1991 und dem anschließenden Konflikt mit den abtrünnigen Gebieten Abchasien und Südossetien haben weit mehr als eine Million Menschen Georgien verlassen. Vorwiegend aus wirtschaftlichen Gründen. Seit dem Kaukasuskrieg mit Russland 2008 leben zudem etwa eine halbe Million Vertriebene im Land. Das Lohnniveau ist niedriger als in Russland, die Jugendarbeitslosigkeit mit ca. 30 Prozent sehr hoch.

Seit 2017 benötigen georgische Staatsbürger kein Einreisevisum für die Europäische Union ( EU) mehr, was zu einer neuen Auswanderungswelle führte. Nach einer legalen Einreise wollen viele Georgier nicht mehr zurück und suchen in der EU um Asyl an. In Deutschland und auch in Österreich zählt Georgien zu den Top 10 der Herkunftsländer bei den Asylwerbern. 2018 stellten 450 Georgier Asylanträge in Österreich, 20.000 waren es in der gesamten EU. Fast alle Asylanträge werden abgelehnt, weil die EU Georgien als sicheres Herkunftsland eingestuft hat.