Deutschland: Vorrang für qualifizierte Fachkräfte

Eine heiß diskutierte Frage in Deutschland – ebenso wie in Österreich – ist, wie gut ausländische Fachkräfte Deutsch sprechen müssen. Die deutsche Bundesregierung besteht hier weiter auf Vorkenntnisse, weil sie die Menschen integrieren und langfristig an Deutschland binden will. Der Technologieverband Bitkom sieht dies jedoch für IT-Spezialisten als nicht zwingend nötig an, da zumeist Englisch gesprochen werde. Österreich geht bei der jüngsten Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte einen Mittelweg. Bei der Punktevergabe für die Sprachkenntnisse wird künftig Englisch mit Deutsch gleichgestellt, wenn die Unternehmenssprache Englisch ist. anita staudacher