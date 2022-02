Arno Wohlfahrter verlässt Trenkwalder

Führungswechsel beim größten heimischen Personaldienstleister Trenkwalder. Der bisherige Geschäftsführer Arno Wohlfahrter (57) verlässt per Ende März das Unternehmen auf eigenen Wunsch, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung.

Mark Pollok, 38, CEO der Trenkwalder Personaldienste Deutschland und seit Anfang des Jahres auch im Vorstand der Trenkwalder Group, übernimmt nun zusätzlich auch die Geschäftsführung von Trenkwalder Österreich. Ihm zur Seite stehen künftig Christoph Seewald (41) als Head of Sales und Tobias Heller (39) als Head of Operations.