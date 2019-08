Arno Wohlfahrter wird neuer Trenkwalder-Chef

Der ehemalige Rad-Profisportler und Chef von Metro Cash & Carry Austria, Arno Wohlfahrter, zieht in die Geschäftsführung von Trenkwalder Österreich ein. Der 55-jährige Manager wird ab Oktober gemeinsam mit Trenkwalder-International-Vorstandschef Oktay Erciyaz und Finanzvorstand Michael Krottmayer die Geschäftsführung in Österreich bilden. Entsprechende Informationen des KURIER wurden am Dienstag von Trenkwalder bestätigt. Eigentümer von Trenkwalder ist seit 2011 die deutsche Droege-Gruppe.