Wien Energie schließt wieder Termingeschäfte an der Börse ab

Das Ergebnis: "Hinweise auf ein spekulatives Handeln" konnten "nicht wahrgenommen werden", so Michael Sponring von Pricewaterhouse Coopers (PwC) am Donnerstag. Der Handel an der Energiebörse sei für Wien Energie "alternativlos", die Verwerfungen des "Black Friday" vor drei Wochen seien nicht vorherzusehen gewesen. An besagtem Tag hat ein steiler Anstieg des Strompreises bei einer Entkopplung vom Gaspreis dazu geführt, dass Wien Energie zum nächsten Handelstag 1,77 Milliarden Euro an Sicherheit hinterlegen sollte.

Solche Margin-Zahlungen sind an der Börse normal, die Höhe hat die Liquidität von Wien Energie aber überfordert. Die von manchen Experten geäußerte Kritik, dass das zu vermeiden gewesen wäre, wenn das Unternehmen weniger langfristige Termingeschäfte abgeschlossen hätte, will Weinelt nicht gelten lassen. Hätte man auf 12 statt 24 Monate gehandelt, wäre der Margin Call noch immer bei 1,6 Milliarden Euro gelegen – denn ausgewirkt hätten sich vor allem das Schlussquartal 2022 und das Anfangsquartal 2023. Derzeit befinden sich die täglichen Margin-Schwankungen bei Wien Energie im zweistelligen Millionenbereich.

Weitere Überprüfungen

Vom Haken ist Wien Energie damit aber noch nicht. Denn das Unternehmen soll sowohl vom Rechnungshof der Stadt Wien, als auch der Bundesrechnungshof geprüft werden. Am Mittwoch wurde außerdem bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Es bestehe der Verdacht auf "grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen".