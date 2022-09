Agenda Austria: Strompreisbremse verschiebt Kosten nur nach hinten

Alternativ, also ohne ein Auslaufen, müsse der Staat "ungeheure Kosten schultern", so Agenda-Austria-Ökonom Marcell Göttert. Das wiederum funktioniere nur auf Rechnung der nachkommenden Generationen oder mit deutlichen Steuererhöhungen in den kommenden Jahren.

Die Strompreisbremse sieht vor, dass man für einen Grundbedarf bis zu 2.900 Kilowattstunden einen Zuschuss von bis zu 30 Cent pro kWh bekommt. Lob war etwa vom gewerkschaftsnahen Momentum Institut gekommen.