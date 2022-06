Warum in Österreich das Trinkwasser nicht ausgeht

Italienische Verhältnisse wird es in der österreichischen Wasserversorgung trotz Klimawandels auch langfristig nicht geben, sind sich heimische Experten einig. Punktuell kann es zwar zu Problemen kommen, aber das war auch in der Vergangenheit so.

Ein Grund sind die heimischen Berge, in denen es den meisten Niederschlag und damit die größte Grundwasserbildung gibt. Sogar bei den negativsten Szenarien des Klimawandels wird sich das nicht ändern. „Es wird nicht passieren, dass wir Sahara-Verhältnisse in Österreich bekommen“, sagt Roman Neunteufel, Wasserexperte von der Universität für Bodenkultur Wien (Boku).

Mehr Regen

„Ich traue mich zu sagen: Die Trinkwasserversorgung in Österreich ist sehr sicher“, erklärt auch Wolfgang Nöstlinger, Vizepräsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW).

Durch den Klimawandel werde es mitunter nicht weniger, sondern mehr regnen, da warme Luft mehr Wasser transportieren könne, erklärt Neunteufel. Allerdings werde der Regen seltener und heftiger kommen. Es könne zwar sein, dass die Böden das Wasser dann nicht so gut aufnehmen könnten und der Grundwasserpegel etwas sinken werde, die Trinkwasserversorgung sieht er in Österreich aber nicht gefährdet.

Rasche Erholung

Grundwasser, das in sogenannten Grundwasserkörpern im ganzen Land verteilt ist, sollte nachhaltig, also nicht über Maßen, genutzt werden. „Bevor einem aber das Trinkwasser ausgeht, kann man kurzfristig auch mehr entnehmen“, sagt Neunteufel. Wenn das nicht übertrieben werde, könne sich der Grundwasserkörper erholen.

Auch wenn es in Österreich trockene Gegenden gibt oder Menschen entsetzt vor einem ausgetrockneten Baggersee stehen oder auf den tiefen Wasserstand des Neusiedlersees schauen, ist das kein Grund zur Panik. Mancherorts kann es laut Neunteufel auch in Österreich zu Wasserverknappungen kommen, doch ist auch das nichts Neues.