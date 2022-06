Tagsüber Wasser rationieren? Italien wegen Dürre vor Ausnahmezustand

Italien will wegen der anhaltenden Dürre den Ausnahmezustand ausrufen. So könnte im Rahmen der Maßnahmen zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der Trockenheit das Wasser auch tagsüber rationiert werden, erklärte Zivilschutzchef Fabrizio Curcio im Interview mit dem TV-Sender Sky Tg 24 am Montag. In mehreren Teilen Italiens wird das Wasser bereits in der Nacht abgestellt.

"Die Situation ist im ganzen Land schwierig. Es gibt besonders betroffene Gebiete wie die Ebene des Flusses Po, die östlichen Alpen und einige Regionen in Mittelitalien. Das Problem ist jedoch auf gesamtstaatlicher Ebene verbreitet", erklärte Curcio. Der Fluss Po, der mit seinen über 600 Kilometer der längste Fluss Italiens ist, hat einen historisch tiefen Wasserstand erreicht.