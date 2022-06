Platsch! Tipps für mehr Sicherheit für Kinder im Wasser

Richtig ins Wasser zu fallen, lässt sich ebenso früh üben – indem die Kinder eine Rolle ins Becken machen. „Sind sie dann im Wasser, kommt es darauf an, sich zu orientieren, was anfangs gar nicht so leicht ist – da tun sich auch viele Erwachsene schwer“, weiß Trauner. Das wäre die zweite Übung.

In der dritten Übung wird mit den Nichtschwimmerinnen und -schwimmern trainiert, wie sie sich über Wasser halten: „Den meisten fällt das in Rückenlage am leichtesten, wobei sie sich wie eine Luftmatratze fühlen. Andere wiederum kraulen lieber ans rettende Ufer oder an den Beckenrand“, sagt die Expertin für Sportsicherheit.

Da die meisten Unfälle in Ufernähe passieren, ist die Chance besonders groß, dass das Kind den Sturz ins Wasser schadlos überlebt, wenn es die Überlebenstechniken beherrscht. Übrigens: „Den Kindern gleich zu Beginn das Brustschwimmen beizubringen, würde sie überfordern – da ist die Koordination zu schwierig“, so Trauner. Am besten lernen Kinder das Schwimmen in der Gruppe.

Ein Kurs von vier, fünf Tagen reiche dabei nicht aus, ist Trauner überzeugt: „Damit man sich sicher fühlt, muss man das sehr oft und lange trainieren.“ Dass die Schwimmbäder mittlerweile heute meist Spaßbäder sind, in denen mehr geplanscht als geschwommen wird, ist da nicht gerade hilfreich.