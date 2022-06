So kann man schon Dreijährigen die ersten Schwimmzüge vermitteln

Je jünger das Kind ist, desto besser, meint die ASKÖ-Schwimmtrainerin Julia Schober: „Buben und Mädchen sollten sich schon sehr früh an das Element Wasser gewöhnen – am besten bereits im Alter von zwei Monaten. Denn je älter die Kinder werden, desto größer wird die Angst vor dem Element.“

Deshalb hält Schober Eltern-Kind-Schwimm-Kurse für eine so gute Sache. „Richtig schwimmen lernen sollten Kinder im Alter von drei oder vier Jahren – vorher gelingt die Koordination noch nicht so gut.“ Schließlich gilt es, auf die Atmung und Bewegungen gleichzeitig zu achten.

Gemeinsam im Kurs

Am besten funktioniert das Schwimmenlernen in Kursen: „Bei meinen Kursen ist immer noch ein Elternteil dabei, der das Kind unterstützt.“ Vermittelt wird nicht nur das Schwimmen, sondern vieles, was Kinder im Wasser beherrschen müssen: Tauchen, sich am Beckenrand festhalten oder auf Kommando in den Pool springen etwa.

Als erste Disziplin wird meist das Kraulen geübt, und zwar spielerisch: „Die Kinder holen Quietsche-Entchen oder kleine Bälle im Wasser – so lernen sie die Bewegung des Kraulens nebenbei, wenn sie nach dem Gegenstand greifen“, erläutert Schober.

Auch Schwimmbretter oder -nudeln sind gute Hilfsmittel, besonders dann, wenn die Kinder beginnen, das Brustschwimmen zu lernen, das mehr Koordination erfordert als etwa das Kraulen: „Mit den Brettern kann man hierfür besonders die Beintechnik trainieren“, erzählt die Trainerin.