Kulturgeschichte: Wie Kaffee im Laufe der Zeit zubereitet wurde

Unter den Zubereitungsmethoden unterscheidet Gerber grob zwischen Mazeration (Kaffeepulver wird in kochendes Wasser gegeben und muss ziehen) und der Perkolation (Kaffeepulver wird von – fast – kochendem Wasser durchlaufen). Warum etwas so Einfaches, wie Kaffeepulver mit Wasser aufgießen, schon sehr lange so viel Passion auslöste, erklärt sie mit kulturellen Hintergründen.

Schon im 18. Jahrhundert wurde im Adel und Großbürgertum privat gern Kaffee getrunken, davon zeugt Kaffeegeschirr. Nicht nur in reichen Haushalten, betont Gerber. "In Wien wurde Kaffee in den Kaffeehäusern und Fabriken auch von weniger wohlhabenden Schichten, Arbeiterinnen und Arbeitern, getrunken.“