Röstfrisch: So wird die eigene Küche zur Kaffeebar

Morgendliche Kaffeehausbesuche, das war für viele einmal. Der Pandemie fielen viele Alltagsrituale zum Opfer; der Kaffeegenuss hat sich vermehrt in die eigenen vier Wände verlagert. Die Qualität soll darunter nicht leiden: Die neuen Kaffeemaschinen laufen in den heimischen Küchen auf Hochtouren.

"Die Leute wollen heute nicht nur in der Gastronomie guten Kaffee trinken, sondern auch daheim. Viele haben sich in der Pandemie eine eigene kleine Kaffeebar in der Küche eingerichtet“, erzählt Stefan Grabner von La Cultura del Caffè, einem Kremser Kaffee-Unternehmen. Zur Heimausstattung gehören neue Kaffeemaschinen, Mühlen, Tassen und natürlich qualitativ hochwertige Bohnen. Mit speziellen Röstvollautomaten kann Kaffee heute sogar in der Wohnung selbst geröstet werden.