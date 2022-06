"Ist Kitzeln okay für dich?" Wie man Kinder vor Missbrauch schützt

Je schneller Eltern reagieren, desto besser können Kinder das Erlebte verarbeiten. Mindestens genauso wichtig ist es, mit ihnen über das Thema zu sprechen, bevor es zu einer Grenzüberschreitung kommt. Das geht am besten unaufgeregt und in den Alltag eingebettet, sagt die Expertin. Im Buch führt sie Situationen an, die den Einstieg in das Gespräch erleichtern können (siehe unten).