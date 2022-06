Psychotherapeut: "Großteil der Sexualstraftäter sind keine Pädophilen“

Es vergeht also relativ viel Zeit, bevor Betroffene zu Ihnen kommen?

Das ist immer so. Zum "Nicht Täter werden“-Programm kommen die Männer Gott sei Dank relativ früh. Das freut uns immer. Wir haben relativ viele sehr junge Männer, die 18, 19 oder 20 Jahre alt sind. Viele sind in einer Orientierungsphase und fürchten sich davor, dass sie pädophil sein könnten. Manchmal sind sie es wirklich nicht, aber in den Fällen, wo sie es sind, gibt es so natürlich viel bessere Möglichkeiten.

Und wer nicht früh zu Ihnen kommt?

Jemand, der wie im Fall des Lehrers tatsächlich schon über 15 Jahre missbraucht, hat eine chronische Form der Übergriffigkeit gefunden. Man kann nicht davon ausgehen, dass er orientierungslos ist. Ihm ist bewusst, was er tut und er wird es so gut verstecken, dass es möglichst keiner mitbekommt und Kinder einschüchtern, damit sie es nicht weitersagen. Bis dann der Zeitpunkt kommt, an dem er tatsächlich erwischt wird.

Wir sprechen immer von Männern. Gibt es auch pädophile Täterinnen?

Es gibt wenig pädophile Frauen. Alles, was mit Bildern wie Kinderpornografie zu tun hat, ist bei Frauen fast gar nicht vorhanden. Aber natürlich gibt es Täterinnen, die Burschen oder Mädchen missbrauchen. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass unsere Klienten – nicht nur Missbrauchstäter, sondern generell Männer, mit denen wir zu tun haben – über Missbrauch in ihrer Kindheit und Jugend berichten. Oft wissen sie gar nicht, dass es sich um Missbrauch handelt, aber die Beschreibung ist eindeutig.

Wie oft werden Frauen dann tatsächlich angeklagt?

Weibliche Täterinnen werden nur ganz selten angeklagt und Frauen selten für Missbrauchshandlungen verurteilt. Am häufigsten werden Frauen mit Männern mitverurteilt. Wenn sie zuschauen oder Bilder von dem anfertigen, was der Mann mit dem Kind macht. Aber nicht als alleinige Täterinnen. Das ist ganz interessant, weil es sie gibt – wenn auch in deutlich schwächerer Form. Eine Frau zu zehn Männern – ungefähr in dieser Größenordnung spielt sich das ab.