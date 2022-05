Missbrauchsverdacht in Wiener Kindergarten: Leitung abgesetzt

Nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsverdachtsfällen in einem Wiener Kindergarten in Wien-Penzing Anfang der Woche gab der zuständige Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) am Freitag erste Konsequenzen bekannt.

So werde es eine neue Leitung am Standort geben, "um das Vertrauen wieder herzustellen und den Standort zu stabilisieren". Glücklicherweise würden viele Eltern ihre Kinder weiter in dem Kindergarten lassen wollen.

Alte Leitung nicht suspendiert

Die alte Leitung sei bereits versetzt, jedoch nicht suspendiert worden. Das sei eine arbeitsrechtliche Frage, so Wiederkehr. Solange das Verfahren noch laufe, sei das die einzige Möglichkeit, den betreffenden Mitarbeiter "aus dem Kinderdienst herauszunehmen".