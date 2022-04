Studie: Personal im Kindergarten fehlt, aber das Klima ist gut

Nach dem "Bildungsklima-Index" für Schulen im Sommer 2021 hat die MEGA Bildungsstiftung nun erstmals auch die Zufriedenheit von Eltern und Pädagoginnen in den Kindergärten erheben lassen.

Diese fällt bei allgemeinem Klima und Kompetenzvermittlung mit mehrheitlich "Sehr gut" und "gut" zwar deutlich besser aus als bei den Schulen. Akuten Handlungsbedarf sehen die rund 1.200 befragten Eltern und Pädagoginnen jedoch beim Personalmangel, hieß es bei der Präsentation am Mittwoch.

Forderung nach kleineren Gruppen

Einigkeit gibt es laut der Studie (Befragungszeitraum Februar bis April 2022) auch bei der Forderung nach kleineren Gruppen, um mehr individuelle Betreuung zu ermöglichen. Das waren auch Hauptkritikpunkte des Kindergartenpersonals bei seinen jüngsten Demos für bessere Arbeitsbedingungen.

Aufholbedarf sehen außerdem beide Gruppen bei der Vorbereitung auf die Volksschule, beim Umgang mit Emotionen, bei Bewegungsangebot und sozialen Beziehungen. Grundsätzlich werden Qualität und Kompetenzvermittlung allerdings positiv gesehen: Kreative Tätigkeiten, Spielen, Erlernen von Alltagshandlungen bewerten mehr als die Hälfte der Befragten mit "Sehr gut".

Im Detail unterscheidet sich die Bewertung von Eltern und Personal freilich. Der Wohnort spielt trotz der unterschiedlichen Länder-Regeln eine verhältnismäßig geringe Rolle, wie Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung, bei einem Online-Pressegespräch erklärte.

Ländliche Region zu kurze Öffnungszeiten für Eltern

Vor allem in ländlichen Regionen sind Eltern mit den Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten in den Ferien unzufrieden, ein Viertel aller befragten Eltern vergibt hier Noten zwischen "Befriedigend" und "Nicht genügend". Unter den Pädagoginnen sieht hingegen nur jede Zehnte Verbesserungsbedarf. Thema Nummer eins ist für diese ein besserer Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen.

Zur Lösung des Problems brauche es in beiden Fällen mehr Personal, betonte Mariella Schurz, Generalsekretärin der B&C Privatstiftung, die gemeinsam mit der Berndorf Privatstiftung die MEGA Bildungsstiftung gegründet hat. Vor allem bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen sei "unbedingt nachzulegen".

Das Arbeitsklima an den Kindergärten wird in der Regel von den Pädagoginnen als "Sehr gut" oder "Gut" eingeschätzt, es gibt aber großen Bedarf an Supervision, Coaching und bei den Leitungen nach Entlastung von Verwaltungsarbeit, Co-Leitungen und Fortbildungen zu Management.

Guter Einstieg für Quereinsteiger

Für Rückkehrer, die eine Ausbildung in Kindergartenpädagogik gemacht und dann nicht im Feld gearbeitet bzw. dieses verlassen haben, wird von den Pädagoginnen im Bildungssystem wenig Offenheit gesehen. Besser sieht es bei Quereinsteigern aus, hier sehen zwei Drittel gute Einstiegsbedingungen. Ein "sehr aufrüttelnder Befund" ist für Schurz, dass nicht einmal ein Zehntel der befragten Pädagoginnen sich ausreichend wertgeschätzt fühlt.

Um die Kindergärten beim "Bildungklima-Index" in Richtung "Sehr gut" zu bringen, braucht es laut Lechner und Schurz u.a. österreichweit einheitliche Standards bei Qualität, Betreuung und Zusatzangeboten, kleinere Gruppen und einen besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel, mehr qualifiziertes Personal zur Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und generell mehr Einsatz von Spezialisten (u.a. Logopäden, Ergotherapeutinnen, Jugendwohlfahrt, Sozialarbeit) sowie weniger Administration. Um den Personalmangel zu bekämpfen, seien außerdem innovative und attraktivere Ausbildungskonzepte und ein besseres Image des Berufs notwendig.

Im Rahmen der zweiten Bildungsklima-Studie wurde auch erneut eine Gesamtbewertung des gesamten Bildungssystems abgefragt. Während es bei einzelnen Faktoren wie dem Klima oder der Infrastruktur Verbesserungen gab, ging es im zweiten "Corona-Jahr" insgesamt bergab.

Nach einem " "Befriedigend" im Sommer 2021 reicht es nur noch für ein "Genügend". Ein Viertel der Eltern hat diesmal ein "Genügend" bzw. "Nicht genügend" vergeben, unter den Pädagoginnen und Pädagogen war es sogar die Hälfte.

Die 2019 gegründete MEGA Bildungsstiftung ist eine Initiative von B&C Privatstiftung und Berndorf Privatstiftung. Mit ihrem "Bildungsklima-Index" will sie regelmäßig die Zufriedenheit und das Klima im Bildungsbereich abfragen und Verbesserungen anstoßen. In diesem Jahr stellt sie erneut eine Mio. Euro für innovative Bildungsprojekte - auch im Bereich Elementarpädagogik - zur Verfügung, inhaltlicher Schwerpunkt ist diesmal "Chancenfairness".