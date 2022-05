Vier Jahre Haft für Pädophilen mit der Krampus-Maske

Nicht geständig

Zwischen 2018 und 2021 soll sich der Mann an mindestens drei Buben im Alter von sieben bis 14 Jahren vergangenen haben. Für die „erlittenen Qualen der Kinder“ haben sich zwei Familien mit jeweils 7.000 Euro Schmerzengeld am Verfahren angeschlossen. „Wenngleich die Vorfälle niemals in Geld abgewogen werden können“, so Hofmann.

Und was sagt der Beschuldigte? Zu den sexuellen Übergriffen ist er nicht geständig. Er räumte lediglich ein, dass Kinderpornos auf seinem Handy waren. Die Schöffen glaubten dem 49-Jährigen nicht. Das Urteil lautet auf vier Jahre plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Es ist nicht rechtskräftig.