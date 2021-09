Krampus als Pädophiler? Der Fall weitet sich aus

Der Verdächtige, der auch als Sanitäter tätig war, soll sich als ziviler Kripo-Beamter ausgegeben und so das Vertrauen einer Familie aus dem Raum Wiener Neustadt erschlichen haben. Als ihm die Eltern daraufhin ihren sechsjährigen Sohn zum Aufpassen anvertrauten, soll es in der Wohnung des Mannes zu schweren sexuellen Übergriffen gekommen sein. Das Kind erzählte später die erschütternden Details einer Verwandten. Bei der Hausdurchsuchung wurden Kameras sichergestellt, auch Datenträger nahm die Kripo mit. „Die Auswertung des Materials läuft und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt Habitzl. Von den Daten erwarten sich die Ermittler Aufschlüsse über mögliche weitere Opfer. Als besonders perfide wird die Art und Weise bezeichnet, die der Verdächtige angewandt hat, um ins Umfeld von Kindern zu gelangen. Via Facebook machte er das Verteilen von Plüschtieren an kranke Kinder auf Spitalsstationen sogar öffentlich. Walter C. sitzt in der Justizanstalt Wr. Neustadt in U-Haft.Patrick Wammerl