Kindergarten-Affäre: Zwei Verdächtige, fünf mutmaßliche Opfer

Ein Gutachten verzögert aktuell die Ermittlungen. Stimmt das? Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wien, die in den fünf genannten Fällen ermittelt, ja. Denn: Als der erste Verdacht eines sexuellen Missbrauchs aufkam, gab die Staatsanwaltschaft laut deren Sprecherin Nina Bussek ein Gutachten bei Psychiaterin und Psychotherapeutin Gabriele Wörgötter in Auftrag. Die Gerichtssachverständige sollte das erste mutmaßliche Opfer befragen. Die Befragung fand statt, allerdings soll Wörgötter die Einschätzung als verschriftlichtes Gutachten erst vor Kurzem an die Staatsanwaltschaft übermittelt haben. Also mehr als ein Jahr nach Bekanntwerden der Fälle. Warum ist unklar, Wörgötter war für den KURIER nicht erreichbar.

Wie geht es nun weiter? Die Staatsanwaltschaft muss zunächst einmal fertig ermitteln. Derzeit eben in fünf Fällen: vier wegen Verdachts auf (schweren) sexuellen Missbrauchs, in einem Fall wegen Verdachts auf Freiheitsentziehung. Erhärten sich die Verdachtsmomente, werden die Pädagogen angeklagt. Erhärten sie sich nicht, werden die Ermittlungen eingestellt. Und die Pädagogen könnten rein rechtlich zurück in den Kindergarten.

Warum wurde Daniela Cochlar, Leiterin der MA 10 (Kindergärten), abgesetzt? Weil es zwischen ihr und Wiederkehr „unterschiedliche Auffassungen“ hinsichtlich des Krisenmanagements gab – sagt Wiederkehr. Konkret wirft er ihr vor, ihn und die Eltern der übrigen Kindergartenkinder zu spät informiert zu haben. Deshalb bat er Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) um die Absetzung, der Bürgermeister kam dieser Bitte nach.

Werden die Eltern nun besser informiert? Die Stadt probiert das, aber die Elternvertreter des betroffenen Kindergartens kritisieren auch nach den neuesten Entwicklungen noch unzureichend informiert worden zu sein.

Und gab es nicht auch Vorfälle an einem anderen Kindergarten und einer Schule? Ende Mai berichtete Der Standard, dass der Lehrer einer Wiener Mittelschule über Jahre hinweg Kinder sexuell missbraucht haben soll. Mittlerweile soll es mehr als 25 Opfer geben. Eine Untersuchungskommission wurde eingerichtet, ermittelt wird nicht mehr – der Lehrer beging Suizid. Die Krone berichtete zuletzt von möglichen sexuellen Übergriffen in einem privaten Kindergarten in Liesing. Die Staatsanwaltschaft wurde verständigt.