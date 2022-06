Möglicher weiterer Fall von Missbrauch im Kindergarten

In Wien könnte es weitere Fälle von Übergriffen und Misshandlungen in einem Kindergarten geben: Dabei geht es um eine privat geführte Einrichtung, Opfer sollen zwei Fünfjährige sein. Sie sollen von dem Mann sexuell bedrängt und gewürgt worden sein.

Die Landespolizeidirektion bestätigte am Samstag einen Bericht der "Kronen Zeitung", wonach zwei Anzeigen eingegangen seien. Die Ermittlungen hätten aber gerade erst begonnen. Der Verdächtige soll zudem bereits nicht mehr in dem Kindergarten in Wien-Liesing arbeiten.



In Wien hatte erst vor Kurzem der Verdacht des sexuellen Missbrauchs in einem städtischen Kindergarten in Penzing für Empörung gesorgt, da nach Ansicht zahlreicher Eltern die Information darüber viel zu spät erfolgt seien. In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltsachft Wien bereits seit mehr als einem Jahr gegen den Verdächtigen: Ihm wird vorgeworfen, zumindest vier Kinder sexuell missbraucht zu haben.