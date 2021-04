Warum der Bitcoin-Kurs abgestürzt ist

Der Vorgang wird allerdings mit jeder neuen Bitcoin immer aufwendiger, inzwischen sind dafür ganze Rechenzentren voller Computer notwendig, sogenannte Serverfarmen. Weil deren Betrieb aber so viel Strom frisst, werden die fast ausschließlich in Ländern betrieben, in denen Strom billig erhältlich ist - vor allem in China, wo knapp 65 Prozent der weltweiten Bitcoin-Schürfleistung erbracht wird.

Dabei befindet sich der Großteil der chinesischen Serverfarmen in der Provinz Xinjiang, die in den letzten Jahren vor allem aufgrund der Unterdrückung der uigurischen Bevölkerung in den Medien präsent war. Und genau dort soll es am Sonntag aus Sicherheitsgründen nach einer Überschwemmung zur Abschaltung mehrerer Kohlekraftwerke gekommen sein.

Soll heißen: Etliche Bitcoin-Rechenzentren hatten somit ebenfalls keinen Strom mehr zur Verfügung und konnten nicht weiterschürfen, insgesamt wurden also deutlich weniger Bitcoin geschaffen als an einem normalen Tag. Erkenntlich wird das anhand der sogenannten Hashrate, die für jede und jeden online einsehbar ist.

Der chinesische Marktanalyst Willy Woo machte auf Twitter darauf aufmerksam: