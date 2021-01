Die sieben Todsünden von Bitcoin

3. Kriminellen-„Währung“

Bitcoin hat sich als „Kriminellen“-Währung etabliert. Die Coins werden für den Handel mit Drogen, Waffen und anderen verbotenen Produkten - neuerdings sogar für Covid-Impfstoffe – im „Darknet“ verwendet. Rund um Kryptowährungen ist eine riesige Geldwäsche-Industrie entstanden, die über „Over the Counter“ (OTC)-Marktplätze an der Börse vorbei agiert. Das Analyseunternehmen Chainalysis beobachtete 2019 globale Geldwäscheaktivitäten in Bitcoin im Wert von 2,8 Mrd. Dollar.

4. Steuerhinterziehung

Mit dem nicht angreifbaren Geld lässt sich bequem Vermögen verschleiern. Zwar müssen die Gewinne aus Krypto-Assets ähnlich wie Wertpapiere versteuert werden, es gibt aber ein riesiges Vollzugsdefizit im globalen Bitcoin-Business. Steuerfahnder können gegen illegale virtuelle Zahlungsströme – oft über Steueroasen – wenig ausrichten, weil sie schlicht nichts davon wissen. Wird Kryptogeld aus Straftaten sichergestellt, so können Behörden es oft nur schwer in Euro umwechseln, weil die in virtuellen Geldbörsen – Wallets – hinterlegten Münzen in der Regel mit einem Passwort geschützt sind. Wer dieses nicht weiß, Pech gehabt.