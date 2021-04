Coinbase-Börsengang treibt Bitcoin auf neues Allzeithoch

Nur einem Monat nach dem letzten Rekordhoch durchbrach der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung Bitcoin erneut eine Schallmauer. Am Dienstag wurde ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bei 62.741 US-Dollar (52.705,81 Euro) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Im Vergleich zum Vortag stieg der Kurs um mehr als vier Prozent. Seit Beginn des Jahres befindet sich der Bitcoin in einem rasanten Höhenflug. In dieser Zeit hat sich der Wert der Digitalwährung mehr als verdoppelt.

Als Gründe für die hohe Nachfrage werten Analysten dsteigende Inflationssorgen der Anleger sowie den bevorstehenden Börsengang der Handelsplattform Coinbase am Mittwoch in New York. Coinbase ist ein US-Unternehmen bei dem Kryptowährungen in US-Dollar oder Euro getauscht werden können. Am Markt wird spekuliert, dass der Börsenwert von Coinbase die Marke von 100 Mrd. US-Dollar knacken könnte.