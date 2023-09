Vorarlberger Milliardär Geiger spitzt auf alle L'Occitane-Anteile

Gelernter Maschinenbauer

Geiger wurde im Juli 1947 in Dornbirn in Vorarlberg geboren. Der Tischlersohn studierte in der ETH Zürich Maschinenbau und erwarb später in Fontainebleau, Frankreich, ein Business-Diplom. Danach zog er in die Welt hinaus. Geiger gründete 1978 in Frankreich eine Verpackungsfirma für Kosmetika und verkaufte diese rund zehn Jahr später mit Gewinn. Danach stieß er in der Provence auf die Kosmetikfirma L'Occitane, in die mehrere Millionen investierte.

„Als Geiger einstieg, war L'Occitane noch eine buchstäbliche kleine Quetsche, die gerade einmal auf acht Millionen Euro Umsatz kam und nur zwei eigene Geschäfte besaß. Um aus heutiger Sicht geradezu lächerliche 2,2 Millionen Euro wurde der Österreicher zunächst Hälfte-Eigentümer der Firma“, schrieb das Magazin Trend.