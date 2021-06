Voest-Aufsichtsrat: Wolfgang Eder auf Warteposition

Briefe an die Aufsichtsratschefs der Großaktionäre, gespickt mit Halbwahrheiten und anonym, regionale Medienberichte, missgünstige Kommentare in Teilen von Oberösterreichs Industriekreisen, freilich immer hinter vorgehaltener Hand – gegen einen der erfolgreichsten Topmanager dieses Landes läuft seit geraumer Zeit eine nicht ganz erklärbare Kampagne. „Es hat begonnen mit kleinen Wirbeln, die sich zu einem Strudel verdichtet haben“, schildert ein Insider.

Klar erkennbar ist nur das Ziel. Der 69-jährige Eder soll als Vorsitzender des Aufsichtsrates von einem der größten Industrie- und Technologiekonzerne Österreichs verhindert werden.

Grundsatzbeschluss

Eigentlich war geplant, dass Eder nach der Hauptversammlung des Konzerns am 7. Juli an die Spitze des Aufsichtsrates aufrückt. So sieht es ein Grundsatzbeschluss vor. Als 2018 der bevorstehende Abgang von Eder als CEO nach 44 Voest-Jahren bekannt gegeben wurde, kündigte Joachim Lemppenau dessen fliegenden Wechsel in den Aufsichtsrat an. 2021 werde er selbst nach 17 Jahren die Leitung des Voest-Aufsichtsrates abgeben und Eder übernehmen. Der gesamte Aufsichtsrat trage diese Überlegungen „vollinhaltlich mit und sieht Herrn Eder bestens geeignet für diese Funktion“, erklärte Lemppenau damals.

Der 78-jährige Deutsche, ein ehemaliger Stahl- und Versicherungsmanager, wird den Voest-Job allerdings noch bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres Ende März 2022 machen müssen. Bis dahin soll die Wahl Eders verschoben werden. In der Hoffnung, dass sich die Wellen dann beruhigt haben.