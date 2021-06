Donawitz meldet Durchbruch bei CO2-freier Eisenproduktion

In Donawitz wurde bereits einmal die Basis für eine völlig neue Art der Stahlerzeugung gelegt: Das LD-Verfahren, gemeinhin als Linz-Donawitz-Verfahren bekannt, möglicherweise bedeutete es eist auch "Linz-Düsenstahl-Verfahren) wurde in Österreich im Jahr 1952 unter Theodor Suess bei der damaligen verstaatlichten VOEST-ALPINE STAHL AG erfunden. Das LD-Verfahren löste die vorher üblichen Siemens-Martin-Verfahren ab. Mit dem LD-Verfahren werden etwa 60 Prozent der Welt-Rohstahlproduktion hergestellt.

Industrie-wirtschaftsforscher Aiginger: "Das wäre ein großer Durchbruch"

Der KURIER erreichte den Wirtschaftsforscher Karl Aiginger dazu, der sich seit Jahrzehnten mit der Europäischen Industrie forscht und auch die Entwicklungen beim Klimaschutz genau beobachtet: "Das wäre ein großer Durchbruch, und wenn Österreich mit der Voest beteiligt ist, wäre das extrem gut."

Er glaube aber nicht an "schnelle Wunder". Er gehe davon aus, dass das bald für kleine, neue Anlagen funktionieren könnte. "Aber lange nicht für den Großteil der Stahlproduktion, inklusive deren Lieferketten."

Die industrielle Produktion benötigt derzeit rund ein Drittel der Gesamtenergie in Österreich – dementsprechend ist der Industriesektor maßgeblich für Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Primetals Technologies Austria-Chef Etsuro Hirai wird von dem Unternehmen so zitiert: „Unsere Vision ist es, die Stahlindustrie möglichst rasch klimafreundlich zu gestalten. Die wasserstoffbasierte HYFOR Pilotanlage am Betriebsgelände der voestalpine in Donawitz nimmt dabei eine ganz zentrale Rolle ein, denn sie schafft die Datengrundlage für die spätere Errichtung industrieller Anlagen zur weitgehend CO 2 -freien Eisenerzeugung. Diese radikale Innovation vermeidet gleich mehrfach klimaschädliche Treibhausgase – durch den direkten Einsatz von Feinerzen ohne den sonst erforderlichen energieintensiven Pelletier-schritt, das Aufheizen des Reduktionsgases mittels erneuerbarer Energie und dem Einsatz von grünem Wasserstoff als Reduktionsgas. Die Realisierung der HYFOR Pilotanlage am Gelände der voestalpine in Donawitz, mit welcher uns eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft verbindet, ermöglicht nunmehr die weitere Vertiefung im Bereich klimaneutraler Stahlproduktion. Mit Unterstützung des Klima- und Energiefonds konnten wir einen großen Schritt auf dem Weg dorthin machen.“

Erfreut zeigte sich in einer Aussendung auch Klimaministerin Leonore Gewessler: „Innovationen und nachhaltige Technologien sind ein wichtiger Beitrag für eine gute und klimafreundliche Zukunft – auch im Bereich der Industrie. Denn der Wettbewerb der Zukunft wird ein Wettbewerb um die klimafreundlichsten Produkte sein. Um Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, braucht es zugleich einen Wandel in der heimischen Industrie und eine vollständige Dekarbonisierung in allen Bereichen. Vor allem die Stahlindustrie hat dabei eine Schlüsselrolle. Für eine klimafreundliche Stahlproduktion brauchen wir innovative Technologien, wie jene des HYFOR-Projekts. So können wir Österreich international weiterhin als Vorreiter in Sachen klimafreundliche Industrieproduktion positionieren.“