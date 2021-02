Bill Gates will die Welt retten: „Wir müssen fast alles anders machen“

Bill Gates (65) ist weder als idealistischer Träumer noch als linker Ökojünger bekannt. Mit seiner Firma Microsoft hat er einen gigantischen Anteil an der digitalen Revolution der Welt in den vergangenen dreißig Jahren. Drei von vier Computern weltweit laufen heute mit seiner Software.

Das hat ihn zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht und inzwischen auch zur Zielscheibe von Verschwörungstheoretikern. Dabei geht unter, dass er viele Milliarden Dollar nicht nur für weltweite Impfkampagnen spendete, sondern mittlerweile auch in grüne Technologien investiert. Nun widmet er sich in seinem neuen Buch der „größten Herausforderung der Menschheit“, wie er in zahlreichen Interviews in US-Medien erklärt: Es geht um die drohende Klimakatastrophe.